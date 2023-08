Türkiyənin məşhur müğənnisi 55 yaşlı Volkan Konak özünə toc məclisi təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi həyat yoldaşı Selma Konakla 30 il sonra toy edib. O, əvvəl toy etməməsinin səbəbini maddi imkanının yaxşı olmaması ilə əlaqələndirib.

Qeyd edək ki, cütlüyün bir oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.