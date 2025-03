Əməkdar artistə mükafat verildi - FOTO

Azərbaycanın Əməkdar artisti Sənubər İsgəndərli mükafatlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə özü paylaşım edib.

"Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqına "Qızılgül" mükafatına və Akademik Milli Dram Teatrının rəhbərliyinə "Dantenin yubileyi" tamaşasındakı Həcər roluna görə "Qızıl Pərdə" mükafatına layiq görüldüyüm üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu mükafat mənim üçün böyük dəyər daşıyır və sənət yolumda daha da ilham verir. Mükafat alan bütün sənət dostlarımı təbrik edir, hər birinə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram!".

