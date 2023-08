TƏBİB sədri Vüqar Qurbanova ağır itki üz verib.

Metbuat.az "Medicina.az"a istinadən xəbər verir ki, V. Qurbanovun qayınatası bu gün vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.