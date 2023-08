Putinin yaxın adamı vəfat etdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ən yaxın adamlarından hesab edilən general Gennadi Lopırev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həbsdə olan rusiyalı general şərti azadlığa buraxıldıqdan qısa müddət sonra nəzarət altında saxlanılarkən vəfat edib. 69 yaşlı generalın ölüm səbəbi barədə məlum verilmir.

Qeyd edək ki, Gennadi Lopırev 2017-ci ildə rüşvətxorluq və qanunsuz silah-sursat saxlamaq ittihamı ilə hərbi məhkəmə tərəfindən həbs edilib. O, ittihamları rədd edib.

O, Putinin 1 milyard funt-sterlinq dəyərində olan sarayının tikintisinə nəzarət edən şəxs olub.

