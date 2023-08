Belçikanın xarici işlər naziri Hadca Labib Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, regional səfəri çərçivəsində Gürcüstan və Ermənistanın ardınca bu gün Bakıya səfər edib.

Nazirin bu gün Azərbaycan XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovla birgə brifinqi gözlənilir.

