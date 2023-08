Türkiyə Mərkəzi Bankının (TCBM) Pul komitəsi növbəti dəfə uçot faiz dərəcəsi (bir həftəlik repo faizi) qərarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, TCMB uçot faiz dərəcəsini 17.5%-dən 25%-ə qədər qaldırıb.

Qeyd edək ki, TCMB-nin bu il iyulun 20-də keçirilmiş iclasında uçot dərəcəsini 15%-dən 17.5 %-ə kimi artırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.