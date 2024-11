“Unibank” Mastercard kartınla iHerb-dən 30 %-lik endirim qazan!

İndi “Unibank”ın Mastercard kartına sahib olanlar möhtəşəm endirim kampaniyasından faydalana biləcəklər. Dünyaca məşhur olan sağlamlıq və gözəllik məhsulları saytından alış-veriş edən Unibank Mastercard sahibləri 30 % endirim əldə edəcəklər.

Noyabrın 20-dən 30-dək Unibank Mastercard kartınızla www.iherb.com-da 170 AZN və daha yuxarı alış-verişə UNIBANK30 promokodu ilə 30% endirim əldə etmək mümkündür.

Kampaniyanın şərtləri ilə bağlı bankın saytından (https://unbk.az/4eDQsnC ) daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

Əgər Unibank Mastercard-ınız yoxdursa, sizə yaxın bank filialına yaxınlaşaraq dərhal, yerindəcə və heç bir ödəniş etmədən UCard əldə edə, yaxud UBank mobil tətbiqindən sifariş edə bilərsiniz.

Manat hesabı ilə yanaşı, dollar, avro hesablarına da malik UCard 5 illikdir, 40 günədək faizsiz kredit xətti imkanlıdır və 15.000 manatadək güzəşt müddətli kredit xətti var. Karta Unibank bankomatlarında limitsiz pul qoya və çıxara bilərsiniz. Ölkədaxili başqa bank kartlarına aylıq 2000 AZN-dək komissiyasız köçürə bilərsiniz. Kartda pul saxlamaq sizə illik 7%-dək gəlir qazandırır.

UCard-la alış-veriş isə sizə “Unibank”ın möhtəşəm uduşları olan “Əjdaha” lotereyasında iştirak fürsəti yaradır. Bu kartla etdiyiniz hər 10 manatlıq ödəniş sizə bir şans qazandırır. Ay ərzində azı 50 manat xərcləməklə, 5 şans qazanaraq, lotereyada iştirak edə və 3 ədəd təmirli və əşyalı evdən, 50 Apple iPhone 15 Pro telefonundan birinə və 250 000 manatlıq pul uduşunda seçilmiş məbləğlərə sahib olmaq imkanı qazanırsınız.

Unibank- Sənin Bankın!

