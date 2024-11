Biznes kreditinizi indi alın, 3 ay sonra ödəməyə başlayın!

Birbank Biznes biznes sahiblərinə dəstək olmağa və sahibkarlara yeni həllər təqdim etməyə davam edir. Budəfəki xəbər isə kiçik bizneslə məşğul olan hər kəsi sevindirəcək. Belə ki, sahibkarlar biznes kreditlərini onlayn şəkildə əldə edib, ödəməyə 3 ay sonra başlamaq imkanı qazanırlar.

Bu imkan sahibkarların işlərini asanlaşdırmaq və ölkəmizdə biznesin inkişafını dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Kredit tamamilə onlayn şəkildə, zaminsiz və girovsuz təqdim olunur, üstəlik istifadəçilər 24/7 istənilən vaxt Birbank Biznes mobil tətbiqindən kredit üçün müraciət edə bilərlər.

Maliyyə resurslarını mikro biznes sahiblərinə əlçatan edən Birbank Biznes-in bu kampaniyası 30 dekabr 2024-cü il tarixinədək keçərlidir. İndi vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir kliklə 30 000 manatadək kredit sizin olsun. Yeni sərmayə axtaran və ya biznesini genişləndirmək istəyən sahibkarları bu fürsətdən faydalanmağa dəvət edirik.

Ətraflı məlumat üçün: https://onelink.to/ej5bbu

Birbank Biznes müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə də dəstək göstərilir. Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://bir.bank/bbfipr saytına keçid edin və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.