"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə rəis müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Günel Hacıya həvalə olunub.

O, indiyə qədər səhmdar cəmiyyətinin Marketinq şöbəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.