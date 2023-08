Ermənilər Laçın sərhəd-keçid buraxılış məntəqəsində növbəti təxribata əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcili yardım maşını ilə xəstələri Qarabağdan Ermənistana apararkən Azərbaycan sərhədçiləri separatçı rejimin simvollarını görüblər və onları söküblər.

