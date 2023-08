Sumqayıt şəhərində beşmərtəbəli yataqxana binasında yanğın olub.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yataqxana binasının 3-cü mərtəbəsinin dəhlizində quraşdırılan elektrik lövhəsi və giriş-çıxış kabelləri 10 p.m yanıb. Otaqlar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

