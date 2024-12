Xəbər verdiyimiz kimi, “Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsi Aktau şəhərinin 3 km yaxınlığında qəza enişi edib.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzadan sonra yaralıların bir qismi Mangistau regional xəstəxanasına aparılıb.

Teleqram kanalları yaralıların görüntülərini yayıb.

Videodakı söhbət zamanı Azərbaycan dilində də danışanların səsləri eşidilir.

