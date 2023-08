Ötən gün yağan güclü yağışdan sonra dağlardan gələn sel suları Göyçay rayonu, Qaraməryəm kəndi ərazisində bir sıra fəsadlara yol açıb.

Kəndin bəzi əkin və həyətyanı sahələri, avtomobil yolu bir müddət su altında qalıb.

Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda isə Qaraməryəm kəndində güclü selin körpünü aparması əks olunur.

Videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.