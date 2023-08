Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən bildirir ki, daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis polkovnik-leytenantı Nəriman Bayramov Binəqədi RPİ-nin 43-cü Polis Bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Digər əmrlə o, Səbail RPİ-nin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, N.Bayramov 2000-ci ildən 43-cü PB-nə rəhbərlik edirdi.

