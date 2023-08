Əməkdar artist, müğənni Nigar Şabanova sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni onu daha da incə göstərən həkiminə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, Nigar Şabanova tez-tez estetik əməliyyatlar etdirir. Son dəfə bir neçə həftə əvvəl bıçaq altına yatan müğənni daha zərif görünmək üçün müəyyən prosedurlardan keçib. Son dəfə bədənşəkilləndirmə əməliyyatı etdirən müğənni nəticədən razı qalıb.

