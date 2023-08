Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində yeni təyinat olub.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun imzaladığı müvafiq əmrlə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü Polis Bölməsinin baş təhqiqatçısı, polis mayoru Ceyhun Mustafayev vəzifədən azad edilib.

Digər əmrlə C.Mustafayev Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 2-ci Polis Şöbəsinin təhqiqat bölməsinə rəis təyin olunub.

