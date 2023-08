Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə Bakının bəzi yerlərində güclü şimşək çaxıb, leysan xarakterli yağış yağıb.

Təbiət hadisəsi sakinlər arasında qorxu yaradıb.

