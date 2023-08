Xızıda yağan qısamüddətli leysan yağışları bir sıra fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sel suları nəticəsində yaranan palçıq kütləsi Giləzi-Xızı avtomobil yolunun hərəkət hissəsinə dolub.

Bu səbəbdən hazırda yol bağlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.