Bu bölgələrə suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq

Bu gün Sumqayıt şəhərinin bir hissəsinə, Yeni Yaşma, H.Z.Tağıyev, Müşviqabad qəsəbələrinə, Abşeron rayonunun kiçik bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, magistral su kəmərində baş vermiş qəza ilə əlaqədar 30 avqust 2023-cü il tarixində gün ərzində Sumqayıt şəhərinin bir hissəsinə, Yeni Yaşma, H.Z.Tağıyev, Müşviqabad qəsəbələrinə, Abşeron rayonunun kiçik bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq

Agentlik yaranacaq narahatlıqla əlaqədar abonentlərdən üzr istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.