Fransanın "humanitar yardımına" başçılıq edən Anna Hidalqo kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Paris meri Anna Hidalqonun rəhbərliyi altında Fransanın bir neçə şəhərinin merləri Ermənistan - Azərbaycan sərhədinə gəlib. Fransadan Qarabağ erməniləri üçün göndərilən yüklü avtomobillər bu gün səhər İrəvandan Laçın yoluna doğru hərəkətə konvoyun dayandığı yerə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2014-cü ildə Ann Hidalqo Parisin meri seçilən ilk qadını olub.

İspaniyada anadan olub və gəncliyində Fransa vətəndaşlığını alıb.

O, hüquq üzrə magistr dərəcəsini bitirdikdən sonra əmək müfəttişi olub. O, 1994-cü ildən sosialist partiyasının üzvüdür, mədəniyyət və media üzrə milli katib vəzifəsində çalışıb.

1997-2002-ci illərdə o, Lionel Cospin hökuməti altında üç nazir kabinetində müşavir vəzifəsində çalışıb. O, 13 il Paris merinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb, əvvəlcə gender bərabərliyinə, sonra şəhərsalma və memarlığa cavabdeh olub.

O, Beynəlxalq Frankofoniya Bələdiyyə Başçıları Assosiasiyasının (AIMF) prezidenti, dünya şəhərlər təşkilatının, Birləşmiş Şəhərlər və Yerli Hökumətlərin (UCLG) həmsədridir. Burada gender bərabərliyi komissiyasına sədrlik edir, həmçinin Olimpiya Avadanlıqlarının Təchizat Şirkəti olan SOLIDEO-nun prezidentidir. 2024-cü ildə Parisdə Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarının təşkili üçün təchizat proqramı və inkişaf əməliyyatlarına cavabdehdir.

2020-ci ildən isə Paris meri kimi fəaliyyət göstərir.

Evlidir, 3 övladı var.

