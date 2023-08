İrandakı səfirliyimizə hücum zamanı şəhid olan Orxan Əsgərovun qızı Aysu Əsgərli Türkiyənin Bursa Uludağ Universitetinə qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ASAN Xidmətin mətbuat katibi Elnur niftəliyev paylaşım edib.

Aysu Əsgərli Universitetin Stomatologiya fakültəsində təhsil alacaq.

