Sankt-Peterburqda dəfn olunan “Vaqner” Özəl Hərbi Şirkətinin (PMC) təsisçisi Yevgeni Priqojininin məzarı insanlar tərəfindən ziyarət olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox insan Priqojinin anmaq üçün onun məzarını ziyarət edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Xatırladaq ki, avqustun 27-si Rusiyanın İstintaq Komitəsi Y.Priqojinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib. Priqojinin təyyarəsi avqustun 23-ü Rusiyanın Tver vilayətində qəzaya uğrayıb. Qəzada 10 nəfər ölüb.

