Azərbaycan "Total Energies" ilə birgə layihələri müzakirə edib

Azərbaycan və Fransanın "Total Energies" şirkəti energetika sahəsində həyata keçirilən birgə layihələri müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

"Total Energies" şirkətinin baş icraçı direktoru Patrik Puyanne ilə şirkətin ölkəmizlə uğurlu tərəfdaşlığı, energetika sahəsində həyata keçirilən birgə layihələr və bərpa olunan enerji istehsalı üzrə əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi apardıq", - deyə o qeyd edib.

