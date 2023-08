Niger Fransa səfirini deportasiya edəcək

Nigerdəki hərbi adminstrasiya Fransa səfiri Silvain İttenin toxunulmazlığının qaldırıldığını və deportasiya ediləcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Niger Xarici İşlər Nazirliyindən Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən notada qeyd edilib. Bildirilib ki, səfirin ölkədən çıxması tələb edilsə də, o Fransaya qayıtmayıb.

Qeyd edək ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron səfir Silvain İttenin geri çağrılmayacağını bəyan edib. O bildirib ki, Fransa Nigerdəki hərbi adminstrasiya hökumətini qəbul etmir və ona görə də, qarara əməl etməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.