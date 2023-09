Ağdamdan Xankəndi istiqamətinə gedən yol elektrik enerjisi ilə təmin edilib.

Metbuat.az "Report" a istinadən xəbər verir ki, hazırda uzunluğu 1500 metr olan elektrik xəttinin çəkilməsi başa çatıb.



110/35/10 Kv-luq Ağdam-2 yarımstansiyasından çəkilən elektrik xətti hazırda Ağdam-Əsgəran-Xankəndi yolunda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Xankəndiyə göndərmək istədiyi ərzaq yüklərinin dayandığı əraziyə qədər çəkilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.