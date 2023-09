İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu dövlət xətti ilə zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləğini açıqlayıb.

Metbuat.az Fonda istinadla xəbər verir ki, zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditin məbləği 371 milyon 469 min manatdır. Kirayəçilərin istifadəsinə 3907 yaşayış sahəsi verilib.



