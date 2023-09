İraqın paytaxtı Bağdadın şimalında dəhşətli yol qəzası olub.

Metbuat.az xarici mənbələrə istinadən xəbər verir ki, gecə yarısı baş verən qəzada iki mikroavtobus toqquşub.Ölənlər arasında 14 nəfər İran vətəndaşıdır. Hadisə nəticəsində 15 nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, zəvvarlar Ərbəyin günündə kütləvi tədbirlərə hazırlıq görülən Kərbəla şəhərinə gedirmişlər.

