Bədəni çürüyən azərbaycanlı modelin son halı - FOTO

Depressiyadayam, danışmağa halım yoxdur. Neyləyək, qismətim belə imiş... Həyatımda olan hadisələri paylaşmağa çox qorxurdum, amma mən çox səhv düşünmüşəm, məni kimsə qınamadı, hər kəs dəstək oldu. Yüngül əməliyyat keçirəcəm, bu, ağır əməliyyata hazırlıq olacaq. Dualarınız mənimlə olsun.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri bədəninin çürüdüyünü deyən influenser Leyla Mirzəliyeva instaqramda yazıb.

O, bildirib ki, plastik və estetik əməliyyatlar səbəbindən səhhətində ciddi problem yaranıb.

Məlumat üçün bildirək ki, model bir müddət əvvəl özünü çox pis hiss etdiyini açıqlamış, eyni zamanda bədəninin fotolarını paylaşmışdı.

"Ağrılarım var, artıq dözə bilmirəm. Dolğulardan bədənim çürüyür. Heç bir həkim də kömək edə bilmir. Əməliyyat olunmalıyam. Sağ qalma şansım yüzdə ondur. Xahiş edirəm, dua edin, kimin haqqına girmişəmsə, haqqınızı halal edin", - Leyla sosial mediada açıqlamasında yazmışdı.

