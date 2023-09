Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyanın Soçi şəhərində səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə KİV-i yayıb.

O, Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.