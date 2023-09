Sabirabad şəhər N. Gəcəvi adına 5 nömrəli tam orta məktəbin XI A sinfinin bütün məzunları tələbə adını qazanıblar.



Metbuat.az xəbər verir ki, məzunlardan 7 nəfəri 500 baldan yüksək nəticə göstərib.

