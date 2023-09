Zəlzələdən sonra qatarların qrafik üzrə hərəkəti tam bərpa edilib

3 sentyabr saat 20:35 radələrində Kürdəmir stansiyasından 14 km cənubda - Kürdəmir rayonunda baş vermiş zəlzələdən dərhal sonra “Azərbaycan Dəmir Yollarə” QSC-nin (ADY) ərazidəki infrastruktur obyektlərinə texniki baxış keçirilib, süni mühəndis qurğularının (körpülər, tunellər və s.) vəziyyəti yoxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ADY-dan məlumat verilib. aparılan yoxlamalara əsasən zəlzələ nəticəsində yol infrastrukturuna ziyan dəymədiyi məlum olub.

“Yük qatarlarının hərəkəti tam bərpa edilib. Sərnişin qatarları da hazırda qrafik üzrə hərəkət edir”, - məlumatda qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.