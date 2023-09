"Mançester Yunayted"in braziliyalı ulduzu Antoni millidən uzaqlaşdırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Braziliya Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qərara səbəb futbolçunun keçmiş sevgilisi Qabriela Kavallinə şiddət göstərdiyi iddialarıdır.

