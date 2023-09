Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı erməni teleqram kanallarında məlumat yer alıb. Məlumatda Fransa liderinin sentyabrın 9-10-da səfər edəcəyi qeyd edilib. O, əvvəl Ermənistana, sonra Azərbaycana səfər edəcək.

Səfərlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur.

