Azərbaycan və Slovakiya arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Azərbaycan Respublikası ilə Slovakiya Respublikası arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsidə əksini tapıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.