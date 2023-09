ADY-dən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

2023-cü il ərzində “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə (ADY) məxsus qatarların maşinistləri bu səbəblərə görə 10 dəfədən çox təcili tormozlama ediblər. Nəticədə qrafikdə gecikmələr yaranıb.

ADY-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisələrin əksəriyyətində relslər üzərinə qəsdən daşlar düzülməsi müşahidə olunub. Bu faktlar hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə ciddi maneə yaradır.

Xatırladaq ki, qatara ziyan vuranlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyətə cəlb olunurlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.