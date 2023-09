Bakıda gündəm olan görüntü: Uşağa 1000 dollar verib əvəzində isə... - VİDEO

İnsanların günü-gündən sosial şəbəkələrə marağının artması müxtəlif dələduzluq hallarının və ya kibercinayətlərin də çoxalmasına səbəb olur. Son zamanlarda isə sosial şəbəkələrdə, xüsusilə də “TikTok”da azyaşlılara, qocalara və əqli qüsurlu insanlara kömək etdiyi deyilən şəxsin videoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, Fərid Abdullayev adlı şəxs bu cür insalara yardım etdiyini deyərək, video çəkib sosial media hesabında paylaşır. O, videoların birində küçədə lavaş satan azyaşlıya 1000 dollar verir.

Lent.az-ın məlumatına görə, sosial şəbəkədə həmin azyaşlının daha bir videosu yayılıb. Görüntülərdə azyaşlı həmin şəxsin videonu bitirdikdən sonra pulu ondan geri aldığını bildirir. Bununla yanaşı bir çox insan onun dələduz olduğunu, pul vermək adı ilə video çəkib paylaşdığını iddia edir.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.