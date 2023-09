Bu il 64 nəfər əvvəlki iş yerlərinə bərpa edilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti bu ilin 8 ayında vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması zamanı 347,1 min manat sosial xarakterli ödənişlərin işçilərə ödənilməsinin gecikdirildiyini müəyyən edib.

Xidmətdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Xidmətin gördüyü tədbirlər nəticəsində müvafiq işəgötürənlər həmin vəsaitin işçilərə ödənilməsini təmin edib. Ödənilən vəsaitin 78,2 faizi əmək haqları, qalan hissəsi sosial müavinət və kompensasiyalardan ibarət olub.

Yanvar-avqust aylarında 64 işçi ilə əmək müqavilələrinə qanunsuz xitam verildiyi də müəyyən olunub. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində həmin işçilərin əvvəlki iş yerlərinə bərpası təmin edilib.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə Xidmət tərəfindən 9856 sayda ərizə (şikayət) araşdırılıb, 4662 məktuba (sorğu) baxılıb. Eyni zamanda Xidmətin rəhbər və vəzifəli şəxsləri tərəfindən 5846 vətəndaş fərdi qaydada qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.