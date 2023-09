Rumıniya Qarabağda keçirilən qondarma “prezident seçkisi”ni tanımır

Rumıniya Qarabağ bölgəsində keçirilən qondarma “prezident seçkisi”ni tanımır.

Bu barədə Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatla çıxış edib.

Bəyanat qurumun rəsmi internet səhifəsində də yayılıb.

Bəyanatda bildirilir ki, Rumıniyanın Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağ bölgəsində keçirilən qondarma “prezident seçkisi”ni tanımır.

XİN Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tam dəstəklədiyini bir daha bəyan edir və regiondakı bütün məsələlərin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq siyasi yolla həllinin tərəfdarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.