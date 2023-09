Şəmkirli iş adamı oğluna toy edib məşhurları çağırdı - VİDEO

Ötən axşam Moskvada əslən Şəmkirdən olan azərbaycanlı iş adamının oğlunun dəbdəbəli toyuna məşhur ulduzlar axın edib.

Metbuat.az "Bizim.Media"ya istinadən xəbər verir ki, sözügedən məclisə Əməkdar artist Ədalət Şükürov, türkiyəli müğənnilər Ziynət Sali, Adil Karaca, Azərbaycan əsilli rusiyalı ifaçılar "Jony” (Cahid Hüseynli), "Bahh Tee” (Bəxtiyar Əliyev), "HammALİ & Navai” (Aleksandr Əliyev və Nəvai Bəkirov) çıxış ediblər.

Diqqət çəkən məqam isə sözügedən gecədə Ədalətin səhnədə ifası zamanı Rusiya və MDB ölkələrində məşhurlaşan azərbaycanlı video bloqer və iş adamı Hüseyn Həsənovun qol qaldırıb rəqs etməsi olub.

Şükürov məclisdə səhnə alan bir sıra həmkarları ilə bir araya gələrək, xatirə "selfi”lər çəkdirib. Həmin şəkilləri isə Əməkdar artist sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

