BMT-nin Cenevrədəki tarixi binasında "Azərbaycan otağı"nın açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İsveçrəyə işgüzar səfəri çərçivəsində BMT-nin Cenevrə Baş direktoru Tatyana Valovaya ilə birlikdə BMT-nin Cenevrədəki tarixi binasında “Azərbaycan otağı”nın açılış mərasimində iştirak edib.

