Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova Şuşaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Şuşadan görüntülərini izləyiciləri ilə paylaşıb və qeyd edib:

"Şuşada səhər tezdən sənə dua edərkən ürəyimdən keçən hər şey tək bir sənə agah idi. Mərhəmətli, gözəl rəbbim, hər şeyə görə... Sənə təşəkkürümü və şükürlərimi bildirirəm".

