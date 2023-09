Jurnalist Mübariz Əhmədov​ vəfat etdi

Bakı Slavyan Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin müəllimi, jurnalist Mübariz Əhmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, onun ölümünə infarkt səbəb olub.

Qeyd edək ki, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin (BSU) Beynəlxalq Münasibətlər, Regionşünaslıq və Jurnalistika fakültəsinin Jurnalistika kafedrasının dosenti. 1999-cu ildən Rusiyanın Vladivostok şəhərində nəşr olunan "Azərbaycan" qəzetinin təsisçisi və ilk baş redaktoru olub.

