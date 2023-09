​Kapital Bank data mövzusunda unikal tədbirlərə start verir

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank “SUP.VC” şirkəti ilə birlikdə müasir dövrün aktual mövzusu olan verilənlər bazası ilə bağlı unikal tədbirlərə start verir. İl sonunadək 6 tədbiri əhatə edəcək layihə “Data talks”, “Data workshop”, “Data panel” formatında olacaq.



Layihə çərçivəsində baş tutacaq ilk tədbirin mövzusu “Data sahəsində yüksək dayanıqlı məlumat bazalarının idarə edilməsi”dir. Sahənin peşəkarları tərəfindən müzakirə ediləcək mövzu iştirakçılara böyük məlumatların yerləşdirilməsi və idarə olunması sahəsində yeni və maraqlı təcrübələrlə tanışlıq imkanı qazandıracaq. Tədbir verilənlər bazası ilə məşğul olan mütəxəssislər və bu sahə ilə maraqlanan şəxslər arasında əlaqə və təcrübə mübadiləsi imkanı yaradır.

İlk tədbirin eksperti yüksək dayanıqlı məlumat bazalarının idarə edilməsi mövzusunda 20 ildən çox təcrübəyə sahib mütəxəssis Kamran Ağayevdir. O, “Oracle Database” sahəsində bir sıra professional, ekspert və master sertifikatlarına sahibdir. Onun ABŞ-da “Oracle verilənlər bazasında məlumatların nüsxəsinin alınması və bərpa yolları” və “Oracle Certified Master imtahanına hazırlıq” adlı 2 kitabı nəşr olunub. Dünyanın əksər ölkələrində beynəlxalq konfranslarda çıxış edən Kamran Ağayev “Oracle” şirkəti tərəfindən dünyada sayı 120-dən az olan “Oracle ACE Director” mükafatına layiq görülüb.

Layihənin davamı olaraq baş tutacaq növbəti tədbirlərdə yerli mütəxəssislərlə yanaşı Özer Günal və Bora Sezen kimi beynəlxalq ekspertlər də iştirak edəcəklər.

“Data talks” 19 sentyabrda Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzində, Atatürk prospekti 89A ünvanında baş tutacaq. Tədbirdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmək vacibdir: https://kbl.az/kbddpr. Qeydiyyat sayı məhduddur.

