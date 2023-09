Avropa üçün vacib görüş - Liderlər bir araya gəldi

Avropa İttifaqı Belqrad-Priştina dialoqu çərçivəsində Serbiya və Kosovo liderləri ilə keçirilən görüşün başladığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell açıqlama verib. O Serbiya prezidenti Aleksandar Vuçiç və Kosovonun baş naziri Albin Kurti ilə ayrı-ayrı görüşdüyünü də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, əvvəllər tərəflər arasında imzalanmış razılaşmanın həyata keçirilməsinə ciddi şəkildə başlamağın vaxtıdır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Şimali Makedoniyanın Ohrid şəhərində Avropa Birliynin vasitəçiliyi ilə təxminən 12 saat davam edən danışıqlarda Kosovonun Baş naziri Kurti və Serbiya Prezidenti Vuçiç iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdıracaq razılaşma haqqında razılığa gəliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.