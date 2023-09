Soçidə Rusiya və Belarus prezidentləri arasında görüş keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko arasında görüş başlayıb.



Xatırladaq ki, Aleksandr Lukaşenko dünən Rusiyaya səfər edib.



