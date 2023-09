“ASAN Məktub” sosial proqramı uşaqların arzularını gerçəkləşdirir

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank 15 sentyabr Bilik Günü münasibətilə “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının “ASAN Məktub” sosial proqramına dəstək olub. Əməkdaşlıq nəticəsində Balakən rayonundan olan və arzularını məktubla asanmektub.az saytına yerləşdirən 35 uşağın arzuları reallaşdırılacaq.



Müxtəlif korporativ sosial məsuliyyət layihələri ilə daim ehtiyacı olan insanların həyatına dəyər qatmağı bacaran Kapital Bank-ın bu əməkdaşlıqda məqsədi həssas qruplara aid olan uşaqlara sevinc bəxş etmək, cəmiyyətdə sosial məsuliyyət və qayğı hissini daha da artırmaqdır.

