Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini illik 12 faizdən 13 faizə qaldırıb.

Metbuat.az xəbər ki, bu barədə ölkənin Mərkəzi Bankı bu gün qərar qəbul edib.

