Tanınmış jurnalist Günay Malikqızına yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə səlahiyyətli nümayəndəliyinin media sahəsi üzrə əməkdaşı olacaq.

Günay Malikqızı vəzifəsinin icrasına sabahdan başlayacaq.

Qeyd edək ki, G.Malikqızı daha öncə Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.