Xəbər verdiyimiz kimi, “Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsi Aktau şəhərinin 3 km yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə təyyarə salonunda olan şəxslərdən birinin kəlmeyi-şəhadət gətirdiyi və ölümə hazırlaşdığı anlar əks olunub.

Həmin şəxsin qəzadan sağ çıxdığı məlum olub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.