Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə daha bir serialada rol alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 41 yaşlı aktrisa “Şahanə Həyatım” serialına dəvət alıb.

“FOX TV”də yayımlanacaq serialın 2024-cü ildə efirə hazır olacağı bildirilir.

